Bijna 100 techbedrijven VS tegen inreisverbod

ANP Bijna 100 techbedrijven VS tegen inreisverbod

WASHINGTON - Bijna honderd Amerikaanse techbedrijven hebben zich gevoegd in de rechtszaak over het inreisverbod voor burgers uit zeven islamitische landen. Onder de bedrijven zijn bekende namen als Apple, Microsoft, Google, Uber, Airbnb, eBay en Mozilla.

Door ANP - 6-2-2017, 16:16 (Update 6-2-2017, 16:16)

De 97 ondernemingen lieten zich maandag registreren. Zij voeren aan dat het door Donald Trump uitgevaardigde inreisverbod hun belangen schaadt omdat het moeilijker wordt personeel binnen te halen, meldt de omroep CBS.

Een rechter in Seattle bepaalde vrijdag dat de inreisbeperking voor de VS direct moet worden opgeheven. De zaak was aangespannen door de staat Washington en kreeg later bijval van Minnesota. Het inreisverbod voor burgers uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Soedan, Somalië en Syrië was uitgevaardigd met een presidentieel decreet.

Een Amerikaans federaal hof wees dit weekeinde het verzoek af van het Amerikaanse ministerie van Justitie om het omstreden inreisverbod te handhaven.