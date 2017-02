Feyenoord populair bij e-sportsfans

ZEIST - De wedstrijd van de e-sporters van Feyenoord en Roda JC is op YouTube de meest bekeken ontmoeting van de eerste ronde van de E-Divisie. Rond 22.00 uur was de wedstrijd zo'n 17.000 keer bekeken. PEC Zwolle - Ajax trok ook de nodige kijkers: een kleine 13.000.

Door ANP - 6-2-2017, 22:19 (Update 6-2-2017, 22:19)

Willem II - NEC was minder populair. Daar keken maar iets meer dan 4100 mensen naar. Ook Vitesse - FC Twente was geen kijkcijferkanon met ruim 5100 kijkers. Dat was opvallend, omdat Vitesse-speler Paskie Rokus zijn Twente-collega Jaimy van den Boogaard met 6-0 versloeg en de Arnhemse club daarmee de eerste koploper van de E-divisie maakte.