ANP Chinese foto-app wil naar beurs in VS

SAN FRANCISCO - De Chinese foto- en videodeelapp Kuaishou wil later dit jaar naar de Amerikaanse beurs. Dat meldt website TechCrunch maandag op basis van bronnen. De app, die in de Verenigde Staten en Europa als Kwai beschikbaar is, heeft volgens TechCrunch 40 miljoen dagelijkse en 100 miljoen maandelijkse gebruikers.

Door ANP - 6-2-2017, 23:13 (Update 6-2-2017, 23:13)

Kuaishou werd recent gewaardeerd op 3 miljard dollar (ongeveer 2,8 miljard euro). Durfinvesteerder Sequoia stak al eerder geld in Kuaishou, net als de Chinese zoekmachine Baidu en enkele andere bedrijven. Kuaishou profiteerde bij zijn groei in China van het gebrek aan concurrentie van Facebook, Instagram en Snapchat.

De app lijkt qua uiterlijk namelijk op Instagram met foto's en video's die in een raster worden gepresenteerd. Ook kunnen gebruikers filters over hun foto's plakken waarmee hun gezichten op cartooneske wijze worden aangepast. Dat is vergelijkbaar met een functie die door Snapchat populair is gemaakt.

Gebruikers van Kuaishou kunnen muntjes kopen om bijvoorbeeld filters en stickers te kopen, waardoor het bedrijf een andere inkomstenbron heeft dan veel andere sociale netwerken. Facebook, Instagram en Snapchat moeten het voor de inkomsten louter van advertenties hebben.