Antiek scheepswrak gevonden bij Mallorca

PALMA DE MALLORCA - Archeologen hebben in de Middellandse Zee het wrak ontdekt van een ongeveer 1800 jaar oud Romeins schip. De vondst werd gedaan in de buurt van het eiland Cabrera, een kilometer of 14 ten zuiden van Mallorca. De experts vertelden vrijdag in de plaatselijke pers dat het scheepswrak op 70 meter diepte lag begraven onder een berg amfora's, de befaamde kruiken met twee oren.

Door ANP - 27-1-2017, 16:06 (Update 27-1-2017, 16:06)

Twee duikers van het Instituut voor Onderwaterarcheologie op de Balearen lokaliseerden het klassieke vaartuig in oktober en maakten foto's. ,,Voor zover wij weten is dit het eerste wrak in Spaanse wateren dat sinds het zinken door geen mensenhand is beroerd'', zei de ontdekker Javier Rodríguez.

Hij zei getipt te zijn door vissers die ter plaatse scherven van aardewerken gebruiksvoorwerpen in hun netten hadden aangetroffen. Daarop werd in april vorig jaar besloten een expeditie naar het gebied te sturen om met een onderwaterrobot de zeebodem af te zoeken. Dat leverde beelden op van de amfora's.