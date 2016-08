AZ tegen Maccabi Tel Aviv

MONACO - AZ moet het in de groepsfase van de Europa League opnemen tegen Maccabi Tel Aviv.

Door ANP - 26-8-2016, 13:45 (Update 26-8-2016, 16:19)

Bij deze Israëlische club is Jordi Cruijff technisch directeur en was Peter Bosz trainer tot zijn overgang naar Ajax. De formatie uit Alkmaar speelt verder tegen het Russische Zenit en Dundalk FC uit Ierland. Dat heeft de loting vrijdag in Monaco uitgewezen.

Van de meeste tegenstanders wist trainer John van der Brom wel iets. ,,Zenit ken ik nog uit mijn tijd bij Anderlecht'', zegt hij op de website van AZ. ,,Een club met enorme financiële mogelijkheden. Maccabi kennen we van het korte verblijf van Peter Bosz en van Jordi Cruijff als technisch directeur. Al met al een interessante loting'', zei de coach, die aangaf van Dundalk niet zo veel te weten.

Kansen zijn er voor AZ. Van den Brom: ,,Sportief mogen we niet klagen. Maar we moeten het nog wel even laten zien. Over het algemeen vind ik ons nu verder dan vorig jaar.''

De eerste speeldag is op donderdag 15 september.

