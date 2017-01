Van den Brom snakt naar de competitie met AZ

John van den Brom: 'Het gevoel is goed, maar het moet vrijdagavond op het veld gebeuren.' Foto Theo Brinkman

WIJDEWORMER - AZ hervat vrijdagavond in Deventer de competitie met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Het basiselftal zal daarbij geen verrassingen herbergen.

Door Theo Brinkman - 12-1-2017, 13:58 (Update 12-1-2017, 13:58)

Van de selectie is alleen Ron Vlaar nog niet fit. Hij is er niet bij in Overijssel. Verder is iedereen beschikbaar, ook de verdedigers Jop van der Linden en Rens van Eijden. Zij zijn in de afgelopen weken hersteld van blessures die hen lang aan de kant hadden gehouden.

,,Ik ben blij dat het weer begint, ik snak naar de competitie'', zegt trainer John van den Brom. ,,Zo'n voorbereiding van tien, elf dagen vind ik wel weer lang genoeg. Ik ben nieuwsgierig. Benieuwd of we de lijn van voor de winterstop kunnen doortrekken. Het gevoel is goed, maar het moet vrijdagavond op het veld gebeuren.''

Go Ahead Eagles verwelkomde in de winterstop drie nieuwe spelers, die alle drie op huurbasis komen: Elvis Manu (van Brighton), Pedro Chirivella (Liverpool) en Daniel Crowley (Arsenal).

Go Ahead Eagles-AZ, vrijdag 20 uur.

Opstelling AZ: Rochet; Johansson, Luckassen, Wuytens, Haps; Seuntjens, Mühren, Rienstra; Jahanbakhsh, Weghorst, Tankovic.