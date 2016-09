Kids vinden Metallica geen muziek

Wat gebeurt er als je kinderen die geen idee hebben van metalmuziek de nieuwste single van Metallica laat horen? De ene slaat met zijn hoofd tegen de tafel aan, een ander gaat direct ’headbangen’. ’Volgens mij is dit geen muziek’, zegt één van de kinderen. Het filmpje is een hit op YouTube.

Het filmpje is gemaakt door Fine Brothers Entertainment. Op hun YouTube-kanaal staan tientallen soortgelijke video’s. Ze laten kinderen muziek horen uit de tijd van hun ouders en andersom. De Metallica-video is in een paar dagen tijd al bijna een miljoen keer bekeken. De reacties van de kinderen zijn zeer uiteenlopend. Een jongen denkt dat hij luistert naar The Rolling Stones, een meisje verstaat geen enkel woord van de tekst en weer een ander vraagt zich af hoe het kan dat mensen daadwerkelijk naar deze muziek luisteren.

Niemand van de kinderen heeft ooit van Metallica gehoord. Bij The Beatles blijkt dat heel anders te liggen. Kinderen dansen meteen mee op de tonen van https://www.youtube.com?v=_M9US-cXJMo" target="_blank" title="">’I Want To Hold Your Hand’. ’Je kunt The Beatles niet haten!’, zegt de veertienjarige Seth. Als de tonen van het volgende nummer worden ingezet, roept Olivia (12) direct ’I am the Walrus!’

Andersom werkt het format ook: ouders die muziek van deze tijd te horen krijgen. Sommige ouders weten niet wat ze meemaken bij het zien van Slipknot’s https://www.youtube.com?v=iYCiTx7TwEI" target="_blank" title="">Wait and Bleed. ’Oh mijn god!’ De https://www.youtube.com?v=WgII2gDY-Rw" target="_blank" title="">dubstep van Skrillex valt een stuk beter in de smaak.