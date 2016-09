Kijkje door kijker bij sterrenwacht

Foto Studio Kastermans Sterrenwacht

Criminelen afluisteren met echte apparatuur van de FIOD, naar de hemel kijken door een kijker in een professionele sterrenwacht of de snelste fietsen ter wereld aanschouwen. Het kan tijdens het Weekend van de Wetenschap. Tal van bedrijven, instellingen en musea bieden dit weekend een kijkje in de keuken. We hebben een aantal leuke tips op een rijtje gezet.

Sterrenwacht

Tijdens het Weekend van de Wetenschap staan de telescopen bij verschillende sterrenwachten in Nederland klaar voor het publiek. Dat kan bijvoorbeeld bij Sterrenwacht Copernicus in de duinen tussen Haarlem en Zandvoort. Andere sterrenwachten die meedoen zijn hier te vinden.

Snelste ligfietsen

Tijdens de open dag van de VU en VUmc is het Human Power Team aanwezig. Hier worden de snelste ligfietsen ter wereld gepresenteerd. Onlangs werd hiermee een poging gedaan om het snelheidsrecord op de fiets te verbreken. Dat werd niet gehaald, maar alsnog kan zo’n fiets een snelheid van 124 kilometer per uur behalen. Meer informatie is hier te vinden.

Afluisteren met de FIOD

Altijd al eens iemand willen afluisteren? Voor één keer mag het. De FIOD komt met zijn Specialistisch Recherche Voertuig naar het Belasting & Douane Museum in Rotterdam. Je kunt de bus van binnen bekijken en wie weet lukt het je om gesprekken van criminelen af te luisteren. Hier vind je alle informatie.

Stap in een ruimtecapsule

Fan van ruimtevaart? In Space Expo in Noordwijk is het mogelijk om in de Sojoez TMA-3M capsule te stappen. Dit is de capsule waarin André Kuipers zijn laatste ruimtevaart maakte. Stap aan boord van een simulator en ervaar liggend de vibraties van een ruimtereis. Meer info tref je hier.

Hacken

Dat hacken niet per definitie een slecht iets is, bewijst de Stichting Hack42. Die laat zien wat je met hacken kunt bereiken. Bijvoorbeeld 3D-printen of koekjes graveren met een lasersnijder. Beginners zijn in Arnhem net zo welkom als gevorderde hackers. ’Fouten maken hoort erbij en samen leren is leuk’, zo luidt het devies.

Cacaomaand

Dit weekend is tevens de start van de Cacaomaand in de Zaan. Fabrikant Duyvis Wiener heet belangstellenden welkom in het Technology Centre. Dus wil je zien hoe cacao wordt verwerkt tot chocolade, dan is dit je kans. Meer informatie is hier te vinden.

Het Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door het NEMO in Amsterdam in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Alle activiteiten zijn terug te vinden op de website.