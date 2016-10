Een reisgids voor alle 7.500 plaatsen in Nederland

Voor zo’n 2.500 plaatsen in Nederland bestaat al een reisgids. Dat zijn dan ook de meest toeristische plekken. Van die dorpen en steden die iedereen wel een beetje kent. Daar komt nu verandering in door Plaatsengids.nl. Hier staan namelijk álle 7.500 plaatsen van Nederland in.

Door Leander Mascini - 13-10-2016, 15:53 (Update 13-10-2016, 15:53)

Over de kleinste 5.000 woonplaatsen in Nederland is weinig te vinden. Tuurlijk, er staat wel eens wat op Google of op Wikipedia, maar daar houdt het dan ook op. Er zijn heel veel thematische websites over toeristische objecten zoals kerken, molens, kastelen, forten, klokkenstoelen, watertorens en veerpontjes. Maar als je alles van één plaats wil weten, moet je al die sites afzoeken. Plaatsengids.nl verzamelt alle informatie en levert die in hapklare brokstukken aan.

Encyclopedisch

Met enkele collega-redacteuren en tientallen vrijwilligers heeft hoofdredacteur Frank van den Hoven bijna 16 jaar gewerkt om alle 7.500 plaatsen in ons land systematisch volgens een encyclopedische opzet te beschrijven. Alle onderwerpen staan per plaats met knoppen aangegeven, zodat iemand gericht naar de onderwerpen kan springen die hem interesseren - zoals Bezienswaardigheden of Evenementen - en daarvoor niet per se de hele pagina hoeft door te lezen of te scrollen.

Daarnaast is het voor websitegebruikers met een smartphone mogelijk om via het GPS-signaal in één keer naar de plaats te gaan waar je je op dat moment bevindt. Handig voor bij wandel- of fietstochten.

De website is responsive. Dat wil zeggen dat je geen app nodig hebt, maar dat je gewoon via de browser op de mobiele telefoon de site goed kan bezoeken. Een uitleg hoe dat het beste werkt vind je hier.