De grootste veranderingen op het spoor in 2017

De NS hebben vrijdag de nieuwe dienstregeling aangekondigd. Volgens de spoordienst is het nieuwe spoorboekje de meest ingrijpende verandering van de afgelopen tien jaar. Er zullen 150 treinen meer rijden in 2017. Maar: niet overal is de reis verbeterd, er zullen ook trajecten zijn die langer duren of een extra overstap vereisen, zo melden de NS. De grootste veranderingen vindt u hieronder.

Door Leander Mascini - 14-10-2016, 10:04 (Update 14-10-2016, 10:39)

De NS verwachten dat ze zo’n twee procent meer reizigers zullen vervoeren in 2017. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien niet veel, maar het gaat om 20.000 extra reizen per dag. Er zal voor iedere reiziger wat veranderen. Van kleine wijzigingen in vertrektijden tot andere routes, extra of juist minder overstappen en andere aansluitingen. De laatste grote wijzigingen in de dienstregeling waren in 2007 en 1998, laten de NS weten.

NS verdubbelen het aantal Intercity’s tussen Almere en Schiphol. Daar rijden straks vier Intercity’s per uur.

Tussen Arnhem en Nijmegen gaan twee Intercity’s sneller rijden omdat ze niet meer stoppen op tussengelegen stations. Voor de reizigers tussen het noorden (Zwolle) en Brabant (Roosendaal) wordt hierdoor de reistijd tot zes minuten korter. Voor de stations tussen Arnhem en Nijmegen komen extra Sprinters die rechtstreeks doorrijden naar Wijchen en ’s-Hertogenbosch.

Op vijf trajecten rijden meer Sprinters: Breukelen-Amsterdam, Leiden-Hoofddorp, Wijchen-Nijmegen en in de spits tussen ’s-Hertogenbosch en Oss en tussen Groningen en Assen (vanaf mei 2017).

Er rijden extra treinen in de spits tussen Alkmaar en Schagen en in de avonduren tussen Utrecht en Eindhoven.

Op Utrecht Leidsche Rijn stoppen meer treinen (van twee naar vier per uur) en in de spits ook op Heiloo, Castricum en Hoorn Kersenboogerd.

Reizigers uit de richting Groningen en Leeuwarden zijn met de nieuwe dienstregeling tot zes minuten sneller in Den Haag als ze via de Hanzelijn reizen.

De reistijd tussen Eindhoven en Düsseldorf wordt een kwartier sneller door een betere aansluiting in Venlo.

Rond Amersfoort sluiten de Sprinters beter aan op de Intercity’s, waardoor reizigers tot vijftien minuten korter onderweg zijn en meer reismogelijkheden krijgen.

Amsterdam Zuid krijgt nieuwe rechtstreekse verbindingen naar Den Haag Laan van NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam, Rotterdam Centraal en Rotterdam Blaak.

Tussen Hoofddorp-Amsterdam Centraal gaan vier rechtstreekse Sprinters per uur rijden.

Reizigers tussen de Zaanstreek en Amsterdam Zuidoost en in de regio Arnhem-Nijmegen hoeven minder vaak over te stappen door meer rechtstreekse Sprinters.

Reizigers kunnen vanaf 12.00 uur de NS Reisplanner of de NS Xtra app raadplegen om te kijken wat op hun traject en reis wijzigt. Alle wijzigingen zijn hier ook te bekijken.