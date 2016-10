Brexit uitdaging voor voetbalgamers

De komende tijd moet duidelijk worden wat de Brexit nu precies gaat betekenen voor de vrije markteconomie, de EU én de sportwereld. De makers van de populaire game Football Manager besloten daar niet op te wachten. Zij hebben drie scenario’s van het uittreden van Groot-Britannië uit de EU uitgewerkt en dit verwerkt in het verloop van de nieuwste editie.

In Football Manager kruipen gamers in de huid van een voetbaltrainer. Zij geven trainingen, trekken nieuwe spelers aan en bepalen de opstelling. Football Manager begon in de jaren negentig onder de naam Championship Manager. Het spel van ontwikkelaar Sports Interactive is razendpopulair en staat bekend om zijn realistische gameplay en nauwkeurige database. Veel spelers die in Football Manager uitgroeien tot wereldsterren blijken dat jaren later in de echte wereld ook te doen. Sommige clubs gebruiken het spel zelfs als hulpmiddel bij het scouten van nieuwe spelers.

FM, zoals de gamers het spel liefkozend afkorten, is ook waarheidsgetrouw als het gaat om regelgeving. Ben je manager van Liverpool, dan moet je wel in gedachten houden dat je een speler van buiten de EU pas kunt contracteren als hij de laatste twee jaar minstens 75 procent van de interlands van zijn land heeft gespeeld. Met de Brexit voor de deur, kunnen deze regels wel eens helemaal veranderen.

Omdat niemand nog weet hoe het precies gaat lopen heeft Football Manager voor de nieuwste editie drie scenario’s ontwikkelt:

Soft Brexit. In dit scenario blijven de regels voor de Premier League-clubs hetzelfde.

De tweede mogelijkheid is dat de immigratieregels iets strenger worden, maar dat voetballers gezien zullen worden als entertainers. Hiermee zal de impact gering zijn.

Hard Brexit. Als dit je gebeurt als manager van een Engelse topclub moet je even slikken. Dan geldt de regel voor non-EU-spelers ook voor Europese spelers. Een speler als Vincent Janssen zou dan bijvoorbeeld geen werkvergunning krijgen. Ook spelers N’Golo Kante en Dimitri Payet zullen de UK moeten verlaten, zij speelden niet genoeg interlands de afgelopen jaren.

Football Manager 2017 verschijnt op vrijdag 4 november. Een beta-versie van het spel is al beschikbaar. Bekijk hier de trailer van het spel.