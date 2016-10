Wat is het geheim van deze dame?

Op 1 augustus 2016 dook het account van @louise.delage op bij Instagram. De vrouw uit Parijs werd met haar sexy kiekjes razendpopulair. Binnen twee maanden had ze meer dan 100.000 volgers. Niemand leek echter in de gaten te hebben dat de foto’s van Louise een serieuze boodschap hebben. Wat er aan de hand is?

Dat laten we nog even in het midden. Bekijk eerst eens onderstaande foto:

Souvenirs de Berlin Een foto die is geplaatst door Louise Delage (@louise.delage) op 20 Sep 2016 om 11:45 PDT

Valt je al iets op?

Beach session 2 #latergram Een foto die is geplaatst door Louise Delage (@louise.delage) op 19 Sep 2016 om 12:42 PDT

Kijk eens goed wat ze in haar handen heeft.

Quand je pose en soirée Een foto die is geplaatst door Louise Delage (@louise.delage) op 20 Sep 2016 om 9:22 PDT

Juist, ze heeft bij elke foto een drankje bij zich. In een video wordt het ’geheim’ van Louise onthuld. Haar account blijkt een campagne van Addict Aide te zijn om meer bewustzijn van verslavingen te ontwikkelen. Veel mensen hebben het niet door als iemand alcoholverslaafd is, ook niet als het iemand uit hun directe omgeving is. De campagne is door duizenden mensen gedeeld op social media.