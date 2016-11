Het beste van clown Oleg Popov

Het overlijden van clown Oleg Popov heeft vol losgemaakt in de circuswereld en daar buiten. De Rus werd ook wel de koning van alle clowns genoemd. Al sinds de jaren vijftig trok hij met circussen de wereld over. Dat bleef hij tot zijn dood doen. Op YouTube zijn prachtige filmpjes van zijn acts te vinden.

Popov brak in de jaren vijftig door bij het Groot Russisch Staatscircus. Hij was de eerste Russische clown die optrad in de westerse wereld. Hij was over de hele wereld beroemd. Zijn outfit was altijd hetzelfde: een grote geblokte pet, een rode dopneus, een strogele puruik en flapschoenen.

De clown trouwde in 1991 in Breda met de Duitse Gaby Lehman. Zij was 32 jaar jonger. Sindsdien woonde hij in Duitsland. Toch bleef hij altijd steevast Russisch spreken.