Het beste van de MTV Awards

Zondag vinden in de Rotterdamse Ahoy de Europese versie van de MTV Awards plaats. Grote sterren als de Amerikaanse punkband Green Day geven acte de présence. De awardshows zijn vaak spraakmakend. Zo baarde Miley Cyrus drie jaar terug opzien met een erotische ’twerk-dans’ bij Robin Thicke.

MTV begon in 1984 met de MTV Video Music Awards. In de jaren negentig kreeg MTV ook een Europese afdeling. Daar hoorde ook een eigen awardshow bij. De eerste editie was in 1994 in Berlijn. Vanaf het begin worden er awards uitgereikt voor onder meer de beste mannelijke en vrouwelijke artiesten, de beste videoclip van het jaar, beste groep en beste doorbraak. Het publiek bepaalt hierbij de winnaar. Hieronder een overzicht van de winnaars in de categorie ’beste nummer’ van 1994 tot en met 2014. In 2015 won Bad Blood van Taylor Swift.

Of je nu een vaste volger van de MTV Awards bent of niet, je zult je ongetwijfeld het optreden van Miley Cyrus en Robin Thicke op de MTV Video Music Awards uit 2013 herinneren. De voorheen als preuts en onschuldig bekendstaande Miley waagde zich aan een erotische dans bij haar mannelijke tegenspeler: twerken genoemd.

Een ander opvallend moment was in 1999 in Dublin. Shockrocker Marilyn Manson maakte een verpletterende indruk tussen de vele rappers en nette popsterretjes. Onder de modder en gekleed in slechts een te krappe string en cowboy-hoed sloopte hij het volledige podium.

De MTV-awards waren ook wel eens het decor van een opstootje tussen artiesten. Zo kregen Moby en Eminem het in 2002 met elkaar aan de stok.