Gokkers op Trump lachende derde

Gokkers die hun geld inzetten op Donald Trump, zullen woensdagochtend lachend de uitslag hebben aangehoord. Hoewel het verschil tussen Trump en Clinton in recente peilingen niet zo groot was, waren wedkantoren er allang over uit: Hillary Clinton werd de nieuwe president. Wie inzette op haar tegenstander kreeg daarom veel meer voor zijn geld.

Door Redactie - 9-11-2016, 15:45 (Update 9-11-2016, 16:24)

‘Zo wordt u snel rijk: wedden op Hillary Clinton’, kopte Quote in februari dit jaar. Inzetten op Clinton zou lonen. Nu blijkt maar weer: statistieken zeggen lang niet alles.

Kansen op presidentschap volgens wedkantoren: Clinton: 82,3%, Trump: 17,4%. Maar het blijft statistiek. #BrexitPolls pic.twitter.com/fx2h8X6qiJ — Delft Analist (@DelftAnalist) 7 november 2016

Volgens Motherboard werd er in 24 uur tijd op de Britse goksite Sporting Index meer geld ingezet op Clinton, dan dat er in heel oktober werd gewed. Wie 90 euro inzette op Clinton, kreeg 108 euro terug. Slimmerds die hetzelfde bedrag inzetten op Trump, kregen 425 euro terug.

Straks even langs de bookmaker om m'n geld op te halen. Voorspelde het in de zomer al. Maar eerst slapen. #Trump #amerikakiest — Marc Wurfbain (@WurfTwain) 9 november 2016

Bij de populaire goksite Unibet kregen gokkers dinsdagmiddag een schamele 1,22 keer hun inzet terug, als Clinton president zou worden. Wie honderd euro inzette op Trump, werd echter wakker met 350 euro meer in zijn bezit.

Clinton vs. Trump



Wie wordt een van de machtigste personen op aarde?



De Odds voor de verkiezingen!

https://t.co/gNuURnIr4Q pic.twitter.com/YuV79HEjej — Unibet Belgium (@unibetbelgium) 8 november 2016

Toen tijdens de verkiezingsnacht bleek dat het weleens anders kon aflopen dan velen vermoedden, veranderden de quoteringen. Wie toen nog wilde inzetten op Trump, kreeg bij winst steeds minder voor zijn inzet.

Wat zal er door Hillary Clinton zijn heen gegaan toen zij keek naar de kansen in de gokmarkt: pic.twitter.com/qjhtrxJSP8 — Karel Mercx (@KarelMercx) 9 november 2016

Een flinke ommekeer bij de bookmakers. Een uur geleden kreeg je nog 8 keer je inzet als #Trump zou winnen. Nu slechts 2,2 keer. #ElectionDay pic.twitter.com/2dO1QFzaLL — Patrick Moeke (@PatrickMoeke) 9 november 2016

En dan zijn er ook nog de mensen die allang het idee hadden dat Trump zou winnen, maar daar geen geld op hadden ingezet. Balen!