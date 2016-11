Trump krijgt wachtwoord @POTUS

Barack Obama was de eerste president op Twitter. Hij maakte @POTUS aan. Potus staat voor President Of The United States, en is dus het officiële twitteraccount van het staatshoofd. Na de inauguratie zal Donald Trump echter beschikking krijgen over het profiel met 11 miljoen volgers. Maar de tweets van Obama gaan niet verloren.

Het account wordt voor de machtsoverdracht geheel leeggemaakt, maar de tweets van Obama worden opgeslagen onder de naam @Potus44. Obama is de 44e president van de Verenigde Staten. Trump zal wel de volgers van zijn voorganger behouden.

Ook andere accounts zoals @WhiteHouse, @FLOTUS, @PressSec en @VP zullen leeggemaakt worden. De tweets worden gearchiveerd door het National Archives and Records Administration (NARA).

Ook de gebruikersnamen en wachtwoorden van social media zoals Tumblr, YouTube, Instagram en Facebook zullen inclusief volgers, maar zonder verdere inhoud, worden overgedragen aan Trump en zijn team.