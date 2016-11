Nieuwe hype: mannequin challenge

Sporteams, politieagenten, ziekenhuispersoneel; allemaal doen ze mee aan de nieuwste internethype: de mannequin challenge. Dit zijn filmpjes waarin iedereen in een actieve positie stil staat als een paspop. Hierdoor krijg je als kijker het idee dat je door een ’bevroren’ situatie beweegt.

Het fenomeen mannequin challenge dook eind vorige maand voor het eerst op. Het is lastig vast te stellen wie de eerste was, maar op internet gaat men er vanuit dat studenten van de Edward H. White High School in Jacksonville, Florida de aanstichters zijn. Zij wilde met hun filmpje bewustzijn over teelbankanker creëeren.

Binnen een paar dagen volgden duizenden YouTubers hun voorbeeld. Ook veel sportteams gingen mee in de hype. Zo ook het nationale voetbalelftal van Portugal. Het zal je niet verbazen dat Christiano Ronaldo het stralende middelpunt van het filmpje is. In zijn onderbroek.

Ook leuk: de versie van het NBA-basketbalteam Golden State Warriors. Niet de sporthelden, maar de cheerleaders en horecapersoneel staan hier in de picture.

Een van de meest indrukwekkende versies van de mannequin challenge is ongetwijfeld die van artiest Marsmelllo. Hij besloot tijdens een optreden een poging te wagen. Iedereen deed mee. En let goed op, want niet iedereen slaagt erin om stil te blijven staan...

Ook in Nederland is de mannequin challenge een hit. De politie van Hoorn maakte een wel heel erg mooie versie. Ook deze gaat inmiddels viral.