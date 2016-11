Inschrijven voor tovenaarslessen op Zweinstein

Tovenaarsschool Zweinstein vormt het middelpunt in de verhalen van Harry Potter. Zijn toverlessen zijn nu ook voor ’dreuzels’ te volgen. Jammer genoeg niet in het ’echte’ kasteel in Schotland, maar in het Château de Joliberg in Bourgougnague in Frankrijk. Daar worden in mei 2017 namelijk toverlessen gegeven. Dat niet alleen, ook zwerkbal staat op het programma.

Door Leander Mascini - 16-11-2016, 12:11 (Update 16-11-2016, 12:11)

De lessen - van 25 tot 28 mei - worden gegeven door drie echte tovenaars. Zij zijn lid van de Mimbelus Mimbletoniavereniging, een gilde. Op het programma staan onder andere de traditionele sorteersessie en het aankopen van boeken en een toverstok in de Wegisweg. Ook kan er een drankje gedronken worden in de Lekke Ketel. Dat is het stamcafé van Harry en zijn vrienden in de boekenreeks.

De lessen gaan over toverdranken en magische planten. Daarnaast wordt er gedineerd zoals in het boek - aan lange rechte tafels in een gigantische zaal. Ook wordt er zwerkbal gespeeld. En het weekend wordt afgesloten met een tovenaarsexamen.

Enig nadeel: het programma is wel in het Frans. De lessen kosten 185 euro voor vier dagen inclusief een slaapplek en maaltijden. Vanaf 10 december kunnen tovenaars in spé zichzelf aanmelden via de Facebookpagina van de organisatie.