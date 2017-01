Gevluchte homo vindt hulp met app

Illustratie App Rainbow Refugees NL Afbeelding uit de app Rainbow Refugees NL Bekijk Fotoserie

Homoseksuele asielzoekers ondervinden vaak problemen in asielzoekerscentra. In een speciale app kunnen ze nu in vier talen alle informatie vinden over hulporganisaties in Nederland.

Door internetredactie - 23-1-2017, 15:46 (Update 23-1-2017, 15:46)

Ook wijst de app, Rainbow Refugees NL genaamd, op hulp als ze gediscrimineerd worden. De app is een samenwerking tussen het ministerie van emancipatie (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), de homobelangenvereniging COC en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA.

De app is een van de stappen om gevluchte homo's, biseksuelen en transgenders te helpen. Zo is er sinds een paar maanden in elk asielzoekerscentrum een vertrouwenspersoon bij wie ze bedreigingen en discriminatie kunnen aankaarten.

Minister Jet Bussemaker (Emancipatie) lanceerde de Rainbow Refugee app zondag op een bijeenkomst van COC. Op de website Rijksoverheid.nl is een tekstweergave van haar toespraak te vinden.

De tekst in de app is beschikbaar in Engels, Frans, Arabisch en Farsi. En bevat informatie over asielopvang, gezondheid, veiligheid, gemeenschappen, de Nederlandse cultuur en vermeldt ook adressen van organisaties.