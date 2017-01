Vier jaar durende livestream tegen Trump

Acteur Shia LaBeouf is in New York als vorm van protest tegen Trump een vier jaar durende livestream begonnen. Bij het Museum of the Moving Image staat een camera waar mensen worden uitgenodigd om 'hij zal ons niet verdelen' te zeggen.

Het is de bedoeling dat de livestream die de komende vier jaar 24 uur per dag anti-Trump activisten in beeld brengt. De politie in New York houdt inmiddels dagelijks een oogje in het zeil omdat de actie soms leidt tot felle discussies met passanten. Afgelopen donderdag kwam het nog tot een handgemeen tussen LaBeouf en een neonazi. LaBeouf werd opgepakt toen hij de neonazi wegduwde. Hij zat korte tijd vast maar verscheen later weer voor de camera.

Ook op Twitter leidt de livestream tot veel beroering. Met de hashtag #HeWillNotDivideUs spreken zich mensen zich uit tegen Trump, maar laten ook de voorstanders van zich horen. De livestream is hier te zien en een serie tweets zijn hieronder te bekijken.