Bieden op de racefiets van Cancellara

ANP Winnaar Fabian Cancellara in actie tijdens de Ronde van Vlaanderen in 2014.

Over 23 dagen staan de profrenners aan de start van Omloop het Nieuwsblad, de eerste voorjaarsklassieker. Normaal gesproken was Fabian Cancellara een van de kanshebbers. Maar ’Spartacus’ hing zijn fiets aan de wilgen. De tweewieler waarop hij Vlaanderen reed, werd geveild voor het goede doel. Inmiddels is de fiets weer op de markt.

Door Leander Mascini - 1-2-2017, 9:40 (Update 1-2-2017, 9:40)

De fiets van Cancellara ging afgelopen Tour in de veiling. In het programma Vive le Velo werd de Trek-fiets verkocht voor het goede doel. Het racemonster ging niet naar de hoogste bieder, maar werd verloot onder sms’ers. Iedereen kon voor één euro meedoen.

Volgens Racefietsblog is de fiets ook daadwerkelijk gebruikt. Het zou gaan om een Trek Domane, waarop Cancellara de laatste keer De Ronde reed. Er zijn er maar drie van gemaakt. Een is in het bezit van ’Spartacus’ zelf. De ander gebruikt Trek op evenementen. De derde is dus nu te koop. Waarom de eigenaar van de fiets af wil, is niet bekend.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="nl"><p lang="nl" dir="ltr">Proficiat Davy Ramakers uit Maasmechelen! Deze fiets komt jouw richting uit. Je had 1 kans op 112.743 <a href="https://twitter.com?src=hash">#vivelevelo</a> <a href="https://t.co">pic.twitter.com/EytQJktI8I</a></p>— Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) <a href="https://twitter.com">22 juli 2016</a></blockquote>

Er kan tot vrijdag geboden worden op de fiets via veilingsite Catawiki. Volgens de veilingmeester zal de tweewieler maximaal 8.000 euro moeten kosten. Geen geld toch? Voor een stukje wielergeschiedenis.