COC wil ook naar basisscholen regio

HAARLEM - COC Kennemerland wil voorlichting gaan geven over verliefdheid in de laatste twee groepen van de basisscholen in de regio Kennemerland. Verliefdheid, ook op iemand van het eigen geslacht, komt onvoldoende aan bod, stelt Nadieh Rijnbergen van het COC Kennemerland. Het COC behartigt de belangen van homo’s, lesbiennes, transgenders en biseksuelen.

Door Arthur de Mijttenaere - 2-9-2016, 15:25 (Update 2-9-2016, 15:30)

Volgens haar heeft de Tweede Kamer eerder een wetsvoorstel aangenomen om homoseksualiteit verplicht te behandelen op basisscholen en middelbare scholen.

Op de meeste middelbare scholen komen de voorlichters van COC Kennemerland al langs, maar deze voorlichting bestaat nog niet op basisscholen. Rijnbergen zoekt namens het COC vrijwilligers om, na een training, dit onderwerp bespreekbaar te maken in de klas.

Vanuit het basisonderwijs klinkt tegenwoordig het geluid dat de lessen terug moeten naar de basis: rekenen, taal en topografie. Randzaken, zoals milieueducatie of bezoekjes aan het museum, slokken te veel tijd op en zouden moeten worden beperkt.

Ontwikkeling

Een les over verliefdheid door een vertegenwoordiger van het COC lijkt ook tot die randzaken te behoren. Maar Nadieh Rijnbergen is het oneens met deze visie. ,,Hoe vroeger kinderen horen over homoseksualiteit en verliefdheid, des te beter. Dat is goed voor je persoonlijke ontwikkeling.’’

Nadieh is nu 25 en wist als elfjarige niet dat het bestond dat meisjes ook op meisjes konden vallen. ,,Als ik als jong meisje had geweten dat het een optie is om lesbisch te zijn, had ik daar veel baat bij gehad.’’

Voor wie wil weten hoe een les er ongeveer uit ziet of overweegt om met een medevoorlichter voor de klas te gaan staan, op basis- of middelbaar onderwijs, houdt COC Kennemerland op 22 september een demoles.

De demonstratie wordt gehouden bij Haarlem Effect, Gedempte Oude Gracht 138 in Haarlem start om 20 uur, inloop vanaf 19.30. Aanmelden is niet verplicht, wel gewenst voorlichting@coc-kennemerland.nl" target="_blank" title="">voorlichting @cockennemerland.nl