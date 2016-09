De val van hoogvlieger Erbudak

Foto robin utrecht Aysel Erbudak

BEVERWIJK - De geruchtmakende opkomst en ondergang van voormalig Beverwijkse Aysel Erbudak staat vrijdagavond op tv centraal in de NTR-serie ’Icarus’. Deze derde aflevering getiteld ’De zorgondernemer’ is vanaf 22.55 uur te zien op NPO 2.

Door Ton de Lange - 29-9-2016, 17:37 (Update 29-9-2016, 18:05)

In de zesdelige reeks – vernoemd naar de beroemde figuur uit de Griekse mythologie - staat elke keer een prominente Nederlander centraal die voor het oog van de natie pijnlijk van zijn of haar voetstuk is gevallen. Het is een portret in de vorm van een...