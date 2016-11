Werken aan een gewoon, leuk leven

WIJK AAN ZEE - Kinderen met een handicap leren lopen, spelen of naar het toilet gaan. Met die missie gaat fysiotherapeut Lex Bruinink dagelijks van huis. Bij Heliomare in Wijk aan Zee laat hij kinderen zien welke mogelijkheden ze wél hebben.

Door Gwendlyn Luijk - 10-11-2016, 20:33 (Update 10-11-2016, 21:36)

,,Deze jongeren zijn niet zielig.” Daarover is Lex heel stellig. ,,Je kunt misschien met ze meeleven of met ze meedenken over de toekomst, maar zielig zijn ze niet.”

Het is het uitgangspunt waarmee hij zijn werk uitoefent: niet steeds stilstaan bij de...