Het seizoen inrollen op 'droomlocatie'

WIJK AAN ZEE - Restauranteigenaren Edwin Bakker (45) en Michel Doornberg (33) kwamen eens bij Duinpaviljoen Schoos in Wijk aan Zee. Tot hun verrassing bleek het onderkomen te koop te staan.

Door Jouri Bakker - 24-1-2017, 11:43 (Update 24-1-2017, 11:55)

De mannen achter De Liefhebbers in de De Zwaanstraat zien een verhuizing naar het Zeepad wel zitten en maken er werk van. ,,Dit is onze droomlocatie”, vertelt kok Edwin. Over twee weken openen ze de deuren in de duinen.

Na jaren ervaring in meerdere keukens koopt Bakker tien jaar geleden het restaurant...