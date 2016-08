Duur weekje stoken

Martha Sterk verhuist in februari 2015 naar een nieuwbouwwoning. De woning wordt de week voor haar komst door de verhuurder drooggestookt. Haar energieleverancier Oxxio laat haar voor die droogstookweek al betalen.

Door Durk Geertsma - 29-8-2016, 9:40 (Update 29-8-2016, 9:40)

Dat is niet correct, maar het lukt Sterk maar niet om de fout bij Oxxio recht te zetten. „Ze hebben alle bewijzen in hun bezit, maar ze zwijgen in alle talen.”

Gelukkig niet tegen ons, als we de zaak aankaarten. Woordvoerder Arie Spruit zegt dat het om een misverstand gaat. „De jaarrekening is een week te vroeg gedateerd, maar de meterstanden zijn wel van het moment dat mevrouw in de woning trok. We hebben het uitgelegd.” Mevrouw Sterk krijgt tevens een bos bloemen als ’vergoeding’. Sterk zelf blijft het een duistere zaak vinden. „Maar ik heb het achter me gelaten en ben overstapt naar Nuon.”