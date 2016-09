Hulp bij uitzichtloosheid

Foto: MAX Ombudsman Rogier de Haan en Jeanine Janssen.

De Soresdienst die vroeger was verbonden aan Stichting De Ombudsman bestaat nog, nu onder de vleugels van Omroep MAX.

De Soresdienst biedt ondersteuning aan mensen die door pech, onrecht of juridische problemen maatschappelijk in een uitzichtloze situatie zijn beland. Met hulp van de juristen Rogier de Haan en Jeanine Janssen van MAX Ombudsman helpen twee cliëntcoaches en een legertje vrijwilligers mensen kosteloos om de regie weer in eigen handen te nemen.

De hulp staat open voor zowel leden, als niet-leden van MAX. Mensen die denken dat zij in aanmerking komen voor begeleiding, kunnen bellen naar het spreekuur van MAX Ombudsman, elke werkdag tussen 10 en 12 uur via 035-6775511. Bij de vestigingen van het Juridisch Loket ligt ook een flyer. (www.soresdienst.nl)