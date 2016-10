Apple garandeert niets

Auto’s zitten tegenwoordig zo vol elektronica, dat het rijdende computers zijn geworden en updates van de software nodig kunnen zijn.

Stel nou dat je je auto voor een servicebeurt bij de garage aflevert en de baliemedewerker je vraagt ten behoeve van de software-update een krabbel te zetten onder een contract van dertien dichtbedrukte pagina’s.

Oh ja, en als je niet wilt tekenen krijg je van de vriendelijke baliemedewerker de keus: of geen meter meer rijden of afzien van verbeterde software. Zou raar zijn,...