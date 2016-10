Reparatiepech Galaxy S3

Leo Douma wil het gebroken scherm van zijn Samsung Galaxy S3 bij MediaMarkt laten repareren. Dat kost 129 euro, ziet hij op de website.

Voor de zekerheid mailt hij nog even of het nodig is om een afspraak te maken. Van het antwoord snapt hij niks: MediaMarkt repareert de S3 helemaal niet. Raar, waarom halen ze dat dan niet van hun website, mailt hij twee keer. Geen reactie. Wel als wij navraag doen bij MediaMarkt. Ze betreuren zijn ervaring en het klopt...