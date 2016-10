Diefstal via WhatsAppje

WhatsAppjes van een vertrouwd ogende afzender kunnen afkomstig zijn van criminelen, waarschuwt de Fraudehelpdesk.

Een moeder die het appje ’Mam, kun je me even helpen?’ kreeg, maakte 1700 euro over om de blokkade van haar bankrekening op te heffen. Het appje met de foto van de dochter wekte geen argwaan. Dat er een ander telefoonnummer bij stond evenmin. Helaas. Meer informatie: www.fraudehelpdesk.nl