Met Groupon naar de races

Foto: AFP Max Verstappen.

De vier vouchers die Mariëtte Walters bij Groupon koopt voor de Grand Prix in Spa Francorchamps brengen niet het voordeel waarop ze hoopt.

Door Ed Brouwer - 15-10-2016, 11:22 (Update 15-10-2016, 11:22)

De leuk geprijsde vouchers worden eind augustus bij de toegang tot het circuit geweigerd. Na anderhalf uur heen en weer te zijn gestuurd, worden in arren moede ter plekke maar vier nieuwe, duurdere kaarten gekocht, want ze willen Max Verstappen toch in actie zien. Achteraf vergoedt Groupon gelukkig de geweigerde vouchers. De fout zit bij hun. Er is verzuimd...