Dirtdevil legt het loodje

De Dirtdevil van Lidl is een kekke zakloze stofzuiger die het prima doet. Als de aan/uit-knop tenminste werkt...

Bij Roel Hazebroek geeft die knop in de 27ste levensmaand van de stofzuiger de geest. Einde oefening. Lidl Alphen aan den Rijn verwijst hem naar de reparateur (Teknihall in België) waarmee Hazebroek intensief mailt totdat de deur wordt dichtgegooid. De garantietermijn van twee jaar is voorbij, dus pech. Hazebroek wappert nog even met de Nederlandse consumentenrechten en dat hij toch echt mag verwachten dat...