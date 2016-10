Zonnescherm geen deel van de kale huur

Louter bij toeval komt ze er achter: mevrouw Berkhout uit Spanbroek. Ze huurt een woning van de gemeente Opmeer en tijdens een discussie over de hoogte van de stookkosten krijgt ze in een overzicht in de gaten dat ze elke maand, als onderdeel van de huur, 11,90 euro betaalt voor de zonneschermen. Een bedrag dat met de jaarlijkse huurverhoging mee omhoog gaat. Maar daar komt nu verandering in.

Door Durk Geertsma - 24-10-2016, 9:39 (Update 24-10-2016, 9:39)

Ontstemd, dat is ze. Wat haar betreft mogen de schermen per direct verwijderd worden....