Meegebakken (Zweedse) lucht

Yvonne de Jong voelt zich zwaar genept met de nieuwe receptuur van haar favoriete crackers. En Wasa bedoelt het nog wel zo goed.

Door Ed Brouwer - 23-10-2016, 14:25 (Update 23-10-2016, 14:25)

De volkorenvariant van het Zweedse knäckebröd is vernieuwd. Het percentage volkoren-bestanddelen is verhoogd van 75 naar 100 procent, het gewicht per sneetje is nu 13 in plaats van 10,8 gram en er zit een cracker meer in de verpakking waarvan het gewicht al met al met 27 procent is toegenomen van 205 tot 260 gram.

Mooi toch? Nee, niet in...