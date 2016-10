Pas op voor ene Laura Ducke

Afpersers op internet bedienen zich volgens de Fraudehelpdesk van de naam Laura Ducke.

Zij zou in Frankrijk wonen maar het gaat om criminelen uit Ivoorkust. Via een nepprofiel op Facebook worden mannen verleid om voor de camera seksuele handelingen te verrichten. Vervolgens worden zij met de gemaakte opnamen gechanteerd: geld sturen, anders worden de beelden online gezet of naar bekenden gestuurd. Sextortion heet dit. Nooit ingaan op bedreigingen en contact opnemen met de politie, adviseert de Fraudehelpdesk die ook tips geeft op zijn site.