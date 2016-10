Geen gratis cadeautje

Schermafbeelding Nuon cadeaushop.

Nuon beloont trouwe klanten met gratis cadeaus, zoals ze zelf in raar Nederlands noemen. Maar wacht niet te lang met bestellen van die gratis cadeaus...

Door Ed Brouwer - 21-10-2016, 10:21 (Update 21-10-2016, 10:22)

Weglopende klanten, dat is wat Nuon met het loyaliteitsprogramma probeert te voorkomen. Elke maand krijgen klanten die blijven spaarpunten die ze kunnen inwisselen voor cadeaus. Jacob Zwaan heeft in de loop der tijd zo’n 700 spaarpunten verzameld. Net te weinig voor de 76-delige gereedschapset, maar voldoende voor een schaduwdoek, opklapbarbecue, accuschroevendraaier, vrolijke toilettas of vijf paar luxe herensokken.

Toch gaat dat hem niet worden. Meneer Zwaan heeft namelijk besloten over te stappen naar een ander energiebedrijf. Met het verzilveren had hij bewust gewacht tot de laatste spaarpunten waren bijgeschreven, maar het overzicht kwam pas toen hij zijn overstap al had aangekondigd en toen ging de deur van de Nuon cadeauwinkel meteen op slot. De energiereus is niet te vermurwen, te laat is te laat. ’Je spaart punten zolang je klant bent en daarna of daarvoor niet’, reageert de woordvoerder die verwijst naar de voorwaarden van de spaaractie. De les voor diegenen die opgebouwd tegoed bij een overstap niet willen kwijtraken: eerst dat ’gratis’ cadeau verzilveren, dan pas weggaan.