Geschikte, maar dure oplossing

Foto: Erald van der Aa Ziggo-modem.

Frenk Klein Arfman heeft jarenlang een contract bij – toen nog – UPC gehad. Zijn wifi-signaal is echter al die jaren ronduit slecht geweest en als thuiswerkende freelancer is hij van een goede verbinding afhankelijk. Hij besluit uiteindelijk over te stappen naar KPN. De problemen zijn in een keer opgelost. Tenminste, wat de verbinding betreft.

Door Durk Geertsma - 30-10-2016, 13:34 (Update 30-10-2016, 13:34)

Ziggo, waarmee UPC dan inmiddels gefuseerd is, wil echter nog wel abonnementskosten van Klein Arfman innen. Die voelt daar niks voor omdat hij jarenlang een slechte service...