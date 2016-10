’Nog te veel op kinderen gerichte marketing’

Terwijl veel huismerken gaan stoppen met kindermarketing op ongezonde producten, prijken er op ongezonde A-merkproducten nog volop vrolijke kinderidolen. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Consumentenbond.

A-merkfabrikanten negeren daarmee de oproep van staatssecretaris Van Rijn om maatregelen te nemen tegen het gebruik van kinderidolen op de verpakkingen.

Dat supermarkten nog steeds vol staan met ongezonde producten die worden aangeprezen door kinderidolen, toont volgens de Consumentenbond aan dat de huidige afspraken over kindermarketing die fabrikanten met elkaar gemaakt hebben, niet afdoende zijn.

Bart Combée, directeur van de Consumentenbond: „A-merkfabrikanten blijven kinderen verleiden met ongezonde producten en weigeren halsstarrig hun slinkse marketingtrucs aan te passen. Daarom pleiten wij voor strenge regelgeving, zodat kinderreclame van álle ongezonde producten verdwijnt.”

De regels voor kinderreclame zijn opgenomen in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen en opgesteld door de industrie zelf. De Consumentenbond vindt die regels veel te slap.

Combée: „Op verpakkingen mogen fabrikanten bijvoorbeeld altijd kinderreclame maken en daar maken ze gretig gebruik van, zoals bij Cars Chocobars, Donald’s Chocoflippers en vlokken van Huisdiergeheimen. Daarnaast zitten er nog veel meer hiaten in de zelfregulering zoals te slappe voedingskundige criteria, waardoor fabrikanten gewoon reclame mogen maken voor producten met veel suiker of vet.”

Op de Wall of Shame van de Consumentenbond staan tientallen voorbeelden van kindermarketing op verpakkingen. In het artikel ’Zo pakken fabrikanten kinderen in’ in de Consumentengids van november zijn zeven slinkse kindermarketingtrucs van fabrikanten -met voorbeelden- op een rij gezet.

De Consumentenbond is partner in de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding; een actief samenwerkingsverband dat de strijd aangaat tegen op kinderen gerichte marketing van ongezonde voedingsmiddelen.