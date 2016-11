Verlost van incassobrieven

Corrie Brussee uit Noordwijk is het spuugzat. Al ettelijke jaren krijgt ze op gezette tijden een brief van incassobureau Intrum Justitia in opdracht van Hotel Piccolo. Er zou nog een rekening open staan. „Met een aangetekende brief heb ik al eens laten weten dat ik nooit gebruik heb gemaakt van enige dienst van Piccolo en dat ik beslist niet van plan ben om te betalen.” Daarop kwam er een bericht dat de (nooit ontvangen) klantenkaart stopgezet zou worden.

Door Durk Geertsma - 5-11-2016, 13:46 (Update 5-11-2016, 13:46)

Dat was niet ’einde...