Klachtenregen over kortingssites

De Consumentenbond wordt overspoeld door klachten over bedrijven die telefonisch een kortingsabonnement aanbieden en vervolgens ten onrechte consumenten een duur abonnement in de maag proberen te splitsen.

In korte tijd zijn meer dan 2000 klachten binnengekomen over De Beste Korting, WeekendjeGenieten, Crowncard, Kortingscenter, Big Mundo, Megapot, Reisvoordeelvoucher, Nr1cashback/voordeelsite, Happy Numbers/Play Simple, Cadeaucashback-shopping, New match/chance, Fictory/Takerz, Lucky millions, HomeatHoliday, Voordeelinkoop, Spotreis, City Consultant en Voordeligwinkelen.

Deze bedrijven verkopen kortingsabonnementen. Daarmee kunnen consumenten diverse producten en reisjes aanschaffen met korting of meedoen aan winacties. Ze benaderen consumenten telefonisch met het verhaal dat ze vrijblijvend kunnen kennismaken met zo’n abonnement. Echter, als er niet binnen de proeftijd wordt opgezegd, brengt het bedrijf eenmalig een bedrag van circa 100 euro in rekening. Dit mag niet, omdat volgens de wet een telefonische overeenkomst voor een dienst niet geldig is zonder handtekening. Gedupeerde consumenten hoeven dus niet te betalen.

Agressieve praktijken

De betreffende bedrijven beweren dat consumenten wel moeten betalen, omdat het om een eenmalige betaling gaat en een handtekening daarom niet nodig is. Dat is onjuist; in de wet staat niets over de frequentie van betaling. Dit weerhoudt de bedrijven er niet van om met bandopnames van telefoongesprekken consumenten onder druk te zetten, vaak met behulp van agressieve incassopraktijken. De Consumentenbond raadt aan absoluut niet te betalen, ook niet onder protest, omdat consumenten hun geld dan waarschijnlijk nooit meer terugzien.

Klachten zijn te lezen op www.klachtenkompas.nl, het klachtenforum van de Consumentenbond.