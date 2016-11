Afsluiting meter kost gebruiker altijd geld

De heren Verkoren en De Wild kennen elkaar niet, maar ze verbazen zich over het beleid van netbeheerders, zoals Liander. Het gaat over het opzeggen van een aansluiting in een bijruimte, zoals een garage. Ze kaarten de kwestie los van elkaar bij ons aan.

Door Durk Geertsma - 13-11-2016, 9:07 (Update 13-11-2016, 9:07)

De Wild huurt al jaren een garage mét een stroomaansluiting en verbruikt daar op jaarbasis 1 kwH. ,,Dat kost mij 300 euro. Op de vraag of Liander de zaak af kon sluiten kreeg ik te horen dat de...