Kennistest phishingmails

Phishingmails worden steeds geraffineerder, vandaar dat ondanks alle waarschuwende berichten er toch steeds mensen slachtoffer worden.

Wie zelfverzekerd durft te zeggen ’dat overkomt mij niet’ kan die wijsheid nu staven met de kennistest over phishingmails die de Consumenenbond oline heeft gezet. Tussen de twaalf e-mails zitten nepberichten die door oplichters zijn verstuurd om je je geld afhandig te maken. De truc is om die te herkennen, bijvoorbeeld aan de onbetrouwbare linkjes die er in zitten, vreemde bijlages of toch niet helemaal zuiver gebruik van de Nederlandse taal. Gemakkelijk is dat beslist niet, ondervonden we. De test is te vinden op https://www.consumentenbond.nl