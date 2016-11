Complimentenrubriek

Complimenten van tevreden consumenten. We zetten er weer vijf op een rij.

KwikFit Heemskerk

Op weg naar Spanje met de auto plus caravan, strandde Jan de Boer uit Heemskerk al na twee kilometer. Bobine stuk. KwikFit in zijn dorp repareerde het die zaterdagochtend om zeven uur meteen. Vijf maanden later, zelfde euvel. Weer naar KwikFit, weer die bobine. Het werd gerepareerd. Bij het ophalen hoefde hij deze reparatie niet te betalen: service van de zaak.

Nan Grootebroek

De heer J. Smit uit Bovenkarspel is spinnend tevreden over fietsspecialist Nan uit Grootebroek. Hij had er vorig jaar een e-bike gekocht met een lage instap. De accu begon dit jaar kuren te krijgen. ,,Soms was ik er wel drie keer per week.’’ Nan loste het probleem op door Smit een nieuwe fiets te geven met een zwaardere accu. ’Zonder bijbetaling. Groot compliment.’

Beest Eemnes

Bloemenwinkel Beest in Eemnes krijgt een welverdiende pluim van Bettie Bruin uit Laren. Haar man had er 45 rozen voor hun huwelijksdag besteld. Ze waren prachtig, maar na vier dagen hingen er al verschillende rozen. Beest werd er toch maar over gebeld, er werd een foto gestuurd en meteen beloofde die een nieuw boeket te brengen. Dat stond ruim een week!

Onbekende helper

Mevrouw Onstenk-Wolfs uit Leiden wil graag een compliment geven aan de jongeman die haar zondag 16 oktober hielp, toen ze tijdens een wandeling struikelde over een kapotte trottoirtegel en viel. Ze was versuft en bloedde aan hoofd, hand en lip. Hij steunde haar letterlijk tot de ambulance kwam. In de consternatie had ze niet bedankt. Hopelijk leest hij dit.

Pearle Haarlem

Adri Priessen uit Haarlem mocht onlangs de verjaardag van haar twee leesbrillen vieren met een gratis servicebeurt bij Pearle Haarlem. Badje, schroefjes aandraaien, opnieuw afstellen. Ze is kennelijk een verzamelaar, want ze heeft nog vijf brillen die ze tegen betaling ook wel allemaal een opfrisbeurtje gunde. Dat gebeurde maar Pearle deed het allemaal kosteloos.