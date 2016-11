Eindelijk in gelijk gesteld

Foto: eigen foto Het lubberbankje van mevrouw Janmaat.

,,Bij deze wil ik U laten weten dat na ’een lange adem’ de firma Montel bakzeil heeft moeten halen. Ik wil U bedanken dat U mij een zet in de goede richting hebt gegeven, en ik bij de Geschillen-commissie terecht ben gekomen. Vriendelijke groet, Joke Janmaat.”

Door Ed Brouwer - 12-11-2016, 12:39 (Update 12-11-2016, 12:39)

Aardig mailtje, waar ging dat ook alweer over?

Joke Janmaat, in juni stond ze op deze pagina. Ze had bij Montel een mooie rode chaise longue gekocht. Al meteen bij aflevering zag ze een rare bobbel in...