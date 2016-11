Kastje-muur

We hebben er weer een: een echte ’van-het-kastje-naar-de-muur’.

Door Durk Geertsma - 13-11-2016, 9:48 (Update 13-11-2016, 9:48)

De heer J. Wassenaar koopt een Philips-televisie, maar het apparaat vertoont kuren: een vreemde grijze horizontale balk in het beeld.

Hij belt Philips en daar wordt hij doorverwezen naar de leverancier, Media Homeservice, maar die heeft geen thuisservice, dus Philips komt weer in beeld. Philips laat het toestel ophalen en na een paar weken blijkt dat de televisie niet gerepareerd kan worden. Hij krijgt een creditnota, zodat hij een nieuwe tv kan bestellen. Maar de creditnota verdwijnt spoorloos. Partijen wijzen naar elkaar, maar er komt geen oplossing. ,,Ik zit nu al vanaf 3 augustus zonder tv. Daar kan Philips zich toch niet gelukkig mee voelen?’’, zegt Wassenaar begin november.

We duiken meteen in de zaak en zoeken contact met Philips en die gaat op zoek naar de creditnota. Deze wordt binnen enkele uren in de systemen gevonden en doorgestuurd. De heer Wassenaar kan een nieuwe televisie bestellen.