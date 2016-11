Hoop voor sprintplan

Jos Westmeijer, voorzitter van de Stichting Leaseleed, reageert op het verhaaltje over de mogelijkheden om alsnog geld van het beleggingsproduct Sprintplan te krijgen.

Door Durk Geertsma - 15-11-2016, 12:54 (Update 15-11-2016, 12:54)

We schreven er kortgeleden over. Westmeijer zegt dat er hoop is voor mensen die via een tussenpersoon bij Dexia een effectenleasecontract cq Sprintplan hebben afgesloten. ,,Als het op die manier gegaan is, dan is er recht op een volledige schadevergoeding. Dit is kortgeleden bevestigd door de Hoge Raad. Er wordt dus niet meer gekeken of men wel of niet financieel draagkrachtig was indertijd.’’ Op de website www.platformaandelenlease.nl is hier meer over te vinden.

d.geertsma@hollandmediacombinatie.nl