Verlopen EHBO-diploma

Illustratie: 123rf

Buiten haar schuld om, is het EHBO-diploma van Lianne Kok uit Haarlem drie jaar achtereen niet verlengd bij het Oranje Kruis. Nu is het niet meer geldig.

Door Ed Brouwer - 20-11-2016, 13:18 (Update 20-11-2016, 13:18)

Via haar werkgever volgt ze elk jaar netjes de herhalingslessen. Maar als ze denkt dat ze nog in het bezit is van een geldig EHBO-diploma, dan komt ze bedrogen uit. Door een administratieve fout bij het bureau dat de EHBO-lessen verzorgt, is haar diploma al drie jaar niet meer verlengd.

Het Oranje Kruis is onverbiddelijk, tot...