Complimenten

Pearle Huizen

De heer Ruijter uit Huizen kreeg in november van zijn Pearle-vestiging een waardebon van 30 euro, omdat hij geen gebruik had gemaakt van zijn twee jaar terug afgesloten verzekering. Maar net twee weken daarvoor had hij daar een nieuwe bril en zonnebril gekocht?! Jammer. Toen hij z’n teleurstelling deelde, gaf Pearle ook hem 30 euro terug.

TipTop Vloeren

De laminaatvloer die Tonia Rood-Van Dam uit Den Helder kocht bij TipTop Vloeren Den Helder begon na een paar weken te kraken alsof zij over chipszakken liep. Aan het leggen lag het niet maar ook aan het laminaat werd niks ontdekt. Mevrouw Rood kon óf 350 euro krijgen óf een nieuwe vloer. Het werd een nieuwe vloer die een week later al lag. Kraakvrij!

Jan van der Hoorn

Rob Hunck uit Leiden complimenteert Jan van der Hoorn schaatssport in Ter Aar. Hij had er klapschaatsen gekocht waaraan hij niet kon wennen. Hij mocht ze ruilen voor andere, maar viel, brak zijn schouder en durfde niet meer te schaatsen. De winkelier had zo met hem te doen, dat hij de schaatsen terugnam en nagenoeg het hele aankoopbedrag teruggaf. ,,Klasse.”

Kerssens Haarlem

Ger Boon uit Velserbroek wil graag een pluim uitdelen aan Loodgietersbedrijf Kerssens in Haarlem. Voor een nieuw afvoerrooster voor de douche kon hij nergens slagen. Kerssens had er een, maar met een te lange uitloop. De loodgieter bood aan om hem op maat te maken voor meneer Boon. Een paar dagen later was het rooster klaar, zonder meerkosten.

Meyra Purmerend

Een compliment voor Meyra in Purmerend geeft mevrouw Ten Napel uit Zaandijk. Voor het vieren van de 87ste verjaardag van haar moeder in de Efteling zocht zij een demontabele scootmobiel voor een dag. Nergens te krijgen, ook bij Meyra eigenlijk niet, maar voor dit feestje werd een uitzondering gemaakt, gratis zelfs! En bij het ophalen was er ook koffie...

