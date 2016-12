Ouder-lening helpt jongere

Kees en Anka hebben drie kinderen. De middelste, Tom, droomt van een agrarische carrière en wil op een gegeven moment grond aankopen. Maar dan gooit de bank roet in het eten.

Door Durk Geertsma - 28-12-2016, 10:03 (Update 28-12-2016, 10:03)

Ouders en zoon hebben elk tienduizend euro cash om een deel van de kosten te betalen. De rest moet geleend worden bij de bank. Ondanks zijn vaste baan wil de bank Tom niet de benodigde 67.500 euro lenen. Het onderpand is daarvoor niet toereikend, zegt de bank. De vader wil daarom de grond in eerste instantie kopen en zijn zoon de kosten van de daarvoor benodigde hypotheek in tien jaar terug laten betalen. Maar dan staat de grond over tien jaar op naam van de vader, terwijl de zoon alles betaald heeft. Is dat verstandig?

We vragen het aan fiscaal deskundige René Kuijs van de Triangelgroep uit Alkmaar. „We zien deze vraag vaak langskomen. Door de nieuwe verstrekkingsnormen van de bank gebeurt het vaak dat jongeren woonlasten van 800 euro voor de huur van een woning wel kunnen betalen, maar geen hypotheek krijgen met een nettolast van eveneens 800 euro. Indien ouders vermogen hebben, is het voor beide partijen voordelig om de ouders een lening te laten verstrekken. De ouders krijgen een zeer lage rente bij de bank.”

Direct kopen

Kuijs zegt dat het het beste is als de zoon direct de grond aankoopt en daarvoor de benodigde gelden bij zijn ouders leent. Daarmee wordt voorkomen dat de grond na die tien jaar overgedragen moet worden, met alle bijkomende kosten.

„De ouders kunnen dat geld lenen bij de bank met het huis als onderpand. De zoon betaalt de aflossing en rente over de 67.500 euro. Daarnaast dienen zij nog een afspraak te maken over de 10.000 euro die de ouders buiten de ’lening’ aan hem hebben verstrekt. Hiervoor zijn twee mogelijkheden. De zoon betaalt dit ook met rente terug of het is een schenking en het wordt later met de nalatenschap verrekend.”

Het is verstandig om dat in een notariële akte vast te leggen of – als het vertrouwen groot is – het in een onderhandse akte te beschrijven en te ondertekenen. Zeker omdat de ouders meer kinderen hebben, die niet benadeeld mogen worden. Kees en Anka besluiten tot dat laatste.

Kuijs wijst erop dat de ouders er wel van overtuigd moeten zijn dat bij dergelijke leningen de lasten door het kind gedragen kunnen worden.