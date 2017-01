Complimenten!

Schouderklopjes van tevreden consumenten

Vistaprint

Wim van der Graaf uit Voorschoten had bij Vistaprint vijftig kerstkaarten besteld. Bij aflevering zat overal een witte rand op. Niet mooi. Op een klacht kreeg hij meteen reactie: hij had het zo aangeleverd. ,,Maar ondanks dat ik dit zelf had kunnen voorkomen, werd mij aangeboden een gecorrigeerd ontwerp nogmaals af te drukken, zonder extra kosten. TOP!’’

Tegeloutlet Schagen

De familie Siepel uit Kolhorn kreeg een nieuwe keuken waarvoor getegeld moest worden. De klusjesman berekende dat er zestien dozen tegels moesten komen die gehaald werden bij Tegeloutlet in Schagen. Hopelijk kan de beste man beter tegelen dan rekenen, want er bleven acht dozen over. Die mocht de familie Siepel tot hun dankbaarheid terugbrengen.

De Moel

Sommigen willen juist grote gaten in hun broek, maar toen er na een jaar drie gaatjes in zijn stretch spijkerboek kwamen, was Frits de Graaff uit Petten daar niet blij mee. Hij terug naar mannenmodezaak De Moel in Schagen. De fabrikant wilde niks voor hen doen, waarop De Moel besloot om meneer De Graaff een nieuwe spijkerbroek te laten uitzoeken. ’Een pluim.’

Bemmel en Kroon

Het echtpaar Kooij uit Hoofddorp had zich met de maat verrekend bij het kopen van een koelkast bij Bemmel en Kroon in Cruquius. Hij bleek bij aflevering veel te hoog. De medewerkers hebben hem toen meegenomen en kwamen twee dagen later een koelkast brengen die wel paste. Het prijsverschil kregen ze ook nog terug. ’Dit maak je niet overal mee!’

Morpheus

Een compliment voor Marloes en Wesley van beddenspecialist Morpheus in Hilversum van Leo en Ineke Valk uit Soest. Elders had het echtpaar een mooi kasjmier dekbed gekocht, dat te groot was. Aanvankelijk kon de leverancier niets doen, maar Morpheus adviseerde te vragen om huisbezoek door fabrikant Brinkhaus. Dat hielp. Nu krijgt het paar een nieuw dekbed.

